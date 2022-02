LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: Ledecka incanta! Goggia lontana ma “marca” stretto Suter. Azzurre deludenti (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03: Gara da dimenticare per la squadra azzurra: Brignone perde troppo nella seconda parte di gara ed è 13ma a 1?83 da Ledecka. Davvero strana la prova delle italiane, tutte lontanissime dalla testa 11.02: All’intermedio Brignone ha già 88 centesimi di ritardo 11.01: L’azzurra Curtoni, come le compagne di squadra, perde troppo nella parte finale della pista che poteva anche favorirla come caratteristiche tecniche: è 12ma a 1?59., Ora Brignone 11.00: Ritardo pesante per Curtoni all’intermedio: 5 decimi 10.59: Perde progressivamente l’austriaca Scheyer che conclude con un ritardo di 2?39 ed è 12ma dietro alle Azzurre. Ora Curtoni 10.57: Buona prova della canadese Gagnon che chiude con un ritardo di 1?19 e si inserisce al sesto posto. Più atlete si metteranno davanti, meno ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03: Gara da dimenticare per la squadra azzurra: Brignone perde troppo nella seconda parte di gara ed è 13ma a 1?83 da. Davvero strana la prova delle italiane, tutte lontanissime dalla testa 11.02: All’intermedio Brignone ha già 88 centesimi di ritardo 11.01: L’azzurra Curtoni, come le compagne di squadra, perde troppo nella parte finale della pista che poteva anche favorirla come caratteristiche tecniche: è 12ma a 1?59., Ora Brignone 11.00: Ritardo pesante per Curtoni all’intermedio: 5 decimi 10.59: Perde progressivamente l’austriaca Scheyer che conclude con un ritardo di 2?39 ed è 12ma dietro alle. Ora Curtoni 10.57: Buona prova della canadese Gagnon che chiude con un ritardo di 1?19 e si inserisce al sesto posto. Più atlete si metteranno davanti, meno ...

