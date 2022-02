LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: Ledecka a sorpresa! Goggia lontana ma “marca” stretto Suter (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.51: Perde tantissimo nell’ultimo tratto di gara la svizzera Gisin che chiude al quinto posto a 1?12 dalla testa. Dopo la pausa ci sarà Nadia Delago 10.50: Gisin ha un ritardo di 23 centesimi all’intermedio 10.49: L’austriaca Siebenhofer si inserisce fra Suter e Sofia Goggia al settimo posto a 1?24 da Ledecka. Ora Gisin 10.47: 86 centesimi di ritardo per Siebenhofer 10.46: E’ in testa la ceca Ledecka!!! Bravissima anche nella seconda parte dove non era facile stare davanti a Mowinckel: ha un vantaggio di 21 centesimi. Ora Siebenhofer 10.46: Due decimi di vantaggio per Ledecka all’intermedio 10.44: Perde tantissimo nel finale, come a Pechino, Sofia Goggia che chiude al sesto posto a 1?26 da Mowinckel e alle ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.51: Perde tantissimo nell’ultimo tratto di gara la svizzera Gisin che chiude al quinto posto a 1?12 dalla testa. Dopo la pausa ci sarà Nadia Delago 10.50: Gisin ha un ritardo di 23 centesimi all’intermedio 10.49: L’austriaca Siebenhofer si inserisce frae Sofiaal settimo posto a 1?24 da. Ora Gisin 10.47: 86 centesimi di ritardo per Siebenhofer 10.46: E’ in testa la ceca!!! Bravissima anche nella seconda parte dove non era facile stare davanti a Mowinckel: ha un vantaggio di 21 centesimi. Ora Siebenhofer 10.46: Due decimi di vantaggio perall’intermedio 10.44: Perde tantissimo nel finale, come a Pechino, Sofiache chiude al sesto posto a 1?26 da Mowinckel e alle ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: guida uno straordinario Tanguy Nef Razzoli e Vinatzer distanti. Fu… - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? 12h30 Sci alpino: Coppa del Mondo Slalom maschile di Garmisch, seconda manche… - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? 09h30 Sci alpino: Coppa del Mondo Slalom maschile di Garmisch, prima manche… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: Alex Vinatzer vuole dimenticare le Olimpiadi - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia difende il primato in classifica - #alpino… -