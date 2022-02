LIVE – Ravenna-Verona 1-2 21-25 | 15-25 | 26-24 | 8-11 | Superlega 2021 2022 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 26 febbraio 2022) Latestuale di Consar RCM, anticipo della decima giornata di ritorno del campionato didimaschile. La formazionete, ormai certa della retrocessione, proverà a conquistare il primo successo ma non sarà facile contro gli agguerriti scaligeri di Stoytchev. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 26 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 23^ GIORNATA: DATE, ORARI ETV IL REGOLAMENTO DELLA...