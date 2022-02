LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2022 in DIRETTA: il gruppo si riavvicina quando mancano 80km al traguardo (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:13 Foratura per Campenaerts. 14:10 Gli atleti che si erano precedentemente staccati sono riusciti a rientrare. 14:07 I sette davanti si danno dei cambi regolari, ma il vantaggio ormai è poco rassicurante. 14:04 Superata il tratto di pavé del Paddestraat i sette di testa stanno affrontando una piccola fase di discesa. 14:01 Si stacca Ethan Hayter e non è il solo. 13:58 Qualcuno nel gruppo inizia a perdere contatto, è sinonimo che il ritmo è abbastanza sostenuto. 13:55 Come volevasi dimostrare, il ritardo scende ancora: 5 minuti. 13:52 Pendenza importante per il gruppo di testa, il plotone potrebbe recuperare in questa fase. 13:49 I fuggitivi hanno da poco superato il muro di Leberg. 13:46 Il gruppo adesso fa sul serio, sono “solo” 6 i minuti da ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:13 Foratura per Campenaerts. 14:10 Gli atleti che si erano precedentemente staccati sono riusciti a rientrare. 14:07 I sette davanti si danno dei cambi regolari, ma il vantaggio ormai è poco rassicurante. 14:04 Superata il tratto di pavé del Paddestraat i sette di testa stanno affrontando una piccola fase di discesa. 14:01 Si stacca Ethan Hayter e non è il solo. 13:58 Qualcuno nelinizia a perdere contatto, è sinonimo che il ritmo è abbastanza sostenuto. 13:55 Come volevasi dimostrare, il ritardo scende ancora: 5 minuti. 13:52 Pendenza importante per ildi testa, il plotone potrebbe recuperare in questa fase. 13:49 I fuggitivi hanno da poco superato il muro di Leberg. 13:46 Iladesso fa sul serio, sono “solo” 6 i minuti da ...

