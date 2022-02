Live Empoli-Juventus 1-2 | Vlahovic riporta avanti i bianconeri

Advertising

juventusfc : ?? Empoli #EmpoliJuve LIVE su @DAZN_IT alle 18:05 ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE: - JuventusTV : LIVE con il pre-partita di #EmpoliJuve ?? Qui ?? - CalcioOggi : LIVE Empoli-Juventus 1-1: gol di Kean e Zurkowski | La Diretta - La Gazzetta dello Sport - edicolasportiva : Empoli-Juve 0-1 LIVE: la sblocca Kean! -

Ultime Notizie dalla rete : Live Empoli

I match iniziano con 5 minuti di ritardo come segnale contro la guerra in Ucraina ( GLI AGGIORNAMENTI). Il tabellino di- Juventus 0 - 1.vedi anche Champions, ottavi di finale: ...Questo il sestetto arbitrale: MARESCA PALERMO - PERROTTI IV: FOURNEAU VAR: VALERI AVAR: MUTO Primo tempo: 20': richiesta di penalty da parte dell'a causa di un contatto che vede protagonista ...L'Empoli ammazzagrandi ospita la Juventus già battuta all'andata. Ma adesso sono cambiate molte cose: i bianconeri stanno marciando verso la zona Champions e hanno trovato ritmo, mentre i padroni di ...35' A terra Zakaria, dentro al campo i sanitari. Preoccupato Allegri che teme l'infortunio muscolare. Anzi, Locatelli è già pronto e a breve farà il suo ingresso in ...