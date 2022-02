LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor in DIRETTA: record italiano di Sveva Gerevini nel Pentathlon! (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.54: Iniziata la quarta rotazione del triplo: sempre Biasutti, Pagan, Magnini ai primi tre posti 16.52: Sbagliano tutti a 2.16 il primo tentativo i 5 atleti in gara nell’alto 16.51: 5 metri superati anche da Ceban nell’asta 16.49: record italiano DI Sveva Gerevini! 2’12?17 il tempo dell’azzurra che con 4451 punti riesce a migliorare il primato tricolore oltre a vincere il titolo italiano! 16.48: Nell’asta Miani supera i 5 metri al primo tentativo 16.47: Riccomanno con 2’22?88 ha vinto la prima serie degli 800, gara conclusiva del Pentathlon,. Ora c’è Sveva Gerevini a caccia del record italiano nell’ultima prova 16.45: Passano tutti a 4.90 tranne Semeraro che ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.54: Iniziata la quarta rotazione del triplo: sempre Biasutti, Pagan, Magnini ai primi tre posti 16.52: Sbagliano tutti a 2.16 il primo tentativo i 5 atleti in gara nell’alto 16.51: 5 metri superati anche da Ceban nell’asta 16.49:DI! 2’12?17 il tempo dell’azzurra che con 4451 punti riesce a migliorare il primato tricolore oltre a vincere il titolo! 16.48: Nell’asta Miani supera i 5 metri al primo tentativo 16.47: Riccomanno con 2’22?88 ha vinto la prima serie degli 800, gara conclusiva del Pentathlon,. Ora c’èa caccia delnell’ultima prova 16.45: Passano tutti a 4.90 tranne Semeraro che ...

