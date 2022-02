LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor in DIRETTA: record italiano di Sveva Gerevini nel Pentathlon! Di Lazzaro beffa Bogliolo (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.44: Nell’asta passano la misura di 5.17 Miani, Mandusic e OLIVEri 17.42: Al via nei 60 ostacoli Legnani, Del Torre, Filpi, Piazzalunga, Dal Molin, Fofana, Di Panfilo, Ferrante 17.41: Nell’asta Mussi e Fusaro superano 5.10 al terzo tentativo, eliminati Biancoli e Bonanni 17.38: Grande gara di Elisa Maria Di Lazzaro che sul filo di lana si impone con 8?18, si fa rimontare nel finale Luminosa Bogliolo che è seconda con lo stesso tempo, terzo posto per Carraro in 8?25 17.36: Completata la presentazione delle finaliste dei 60 ostacoli. Tra poco il via 17.34: Inizia la gara del triplo donne con Prina, Ottoveggio, Orsatti, Veso, La Tella, Cestonaro, Gavioli, Giovanardi, Zanon, Derkach, Brugnolo 17.33: Nei 60 ostacoli donne saranno al via Carmassi, Olveri, Di ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.44: Nell’asta passano la misura di 5.17 Miani, Mandusic e Ori 17.42: Al via nei 60 ostacoli Legnani, Del Torre, Filpi, Piazzalunga, Dal Molin, Fofana, Di Panfilo, Ferrante 17.41: Nell’asta Mussi e Fusaro superano 5.10 al terzo tentativo, eliminati Biancoli e Bonanni 17.38: Grande gara di Elisa Maria Diche sul filo di lana si impone con 8?18, si fa rimontare nel finale Luminosache è seconda con lo stesso tempo, terzo posto per Carraro in 8?25 17.36: Completata la presentazione delle finaliste dei 60 ostacoli. Tra poco il via 17.34: Inizia la gara del triplo donne con Prina, Ottoveggio, Orsatti, Veso, La Tella, Cestonaro, Gavioli, Giovanardi, Zanon, Derkach, Brugnolo 17.33: Nei 60 ostacoli donne saranno al via Carmassi, Olveri, Di ...

