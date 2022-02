LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor in DIRETTA: Dal Molin e Bogliolo migliori tempi nelle batterie dei 60 ostacoli (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.26: Tra poco più di 10? prenderà il via l’alto maschile con Pavoni, Furlani, Dal Zilio, Di Carlo, Falocchi, Ruzza, Nava, Lando, Chesani, Meloni, Luiu 15.24: Dopo quattro prove dell’Eptathlon al comando c’è Dario Dester con 3348, secondo posto per Naidon con 3141, terzo per Zanatta con 3021 15.22: Si è chiuso con la vittoria di Gerevini con un grande 6.34 la gara di salto in lungo del Pentathlon. Gerevini guida la classifica quando mancano gli 800 con un punteggio di 3518, secondo posto per Sala con 3188, terza piazza per Barbè Cornalba con 3152 15.15: La terza batteria va a Piazzalunga con 8?06, secondo posto per ferrante con 8?09. I ripescati saranno Del Torre e Legnani 15.04: Dominio in scioltezza per Paolo Dal Molin nella seconda batteria in 7?56. Secondo posto per Di Panfilo in 8?03. ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.26: Tra poco più di 10? prenderà il via l’alto maschile con Pavoni, Furlani, Dal Zilio, Di Carlo, Falocchi, Ruzza, Nava, Lando, Chesani, Meloni, Luiu 15.24: Dopo quattro prove dell’Eptathlon al comando c’è Dario Dester con 3348, secondo posto per Naidon con 3141, terzo per Zanatta con 3021 15.22: Si è chiuso con la vittoria di Gerevini con un grande 6.34 la gara di salto in lungo del Pentathlon. Gerevini guida la classifica quando mancano gli 800 con un punteggio di 3518, secondo posto per Sala con 3188, terza piazza per Barbè Cornalba con 3152 15.15: La terza batteria va a Piazzalunga con 8?06, secondo posto per ferrante con 8?09. I ripescati saranno Del Torre e Legnani 15.04: Dominio in scioltezza per Paolo Dalnella seconda batteria in 7?56. Secondo posto per Di Panfilo in 8?03. ...

Advertising

atleticaitalia : #atletica al via la prima giornata degli Assoluti #indoor22 di Ancona, edizione n. 53. ?? oggi in palio 11 titoli… - FidalMilano : RT @atleticaitalia: #atletica PARTITI! gli Assoluti #indoor2022 ???? sono LIVE su - atleticaitalia : #atletica PARTITI! gli Assoluti #indoor2022 ???? sono LIVE su - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani indoor in DIRETTA: aggiornamenti dalle 14.30 - #Atletica #Campionati #Italiani - infoitsport : Atletica Dove vedere in tv i Campionati Italiani Indoor 2022: programma, orari e live streaming -