LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor in DIRETTA: Dal Molin, Bogliolo e mezzofondo frizzante (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare di oggi – Il programma delle gare di oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani indoor di Atletica leggera. Al Palaindoor di Ancona va in scena la prima giornata della rassegna tricolore, si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo marchigiano. Sono tante le stelle azzurre chiamate a dire la loro, anche se bisognerà attendere domani per lo show di Marcell Jacobs sui 60 metti, oltre alla battaglia nel getto del peso e all’attesa Larissa Iapichino. Oggi i riflettori saranno puntati sui 60 ostacoli con Paolo Dal Molin e Luminosa Bogliolo. Da non perdere il salto triplo col duello tra Darya Derkach e Ottavia ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delle gare di oggi – Il programma delle gare di oggi Buongiorno e benvenuti alladeidileggera. Al Paladi Ancona va in scena la prima giornata della rassegna tricolore, si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo marchigiano. Sono tante le stelle azzurre chiamate a dire la loro, anche se bisognerà attendere domani per lo show di Marcell Jacobs sui 60 metti, oltre alla battaglia nel getto del peso e all’attesa Larissa Iapichino. Oggi i riflettori saranno puntati sui 60 ostacoli con Paolo Dale Luminosa. Da non perdere il salto triplo col duello tra Darya Derkach e Ottavia ...

Advertising

infoitsport : Atletica Dove vedere in tv i Campionati Italiani Indoor 2022: programma, orari e live streaming - FidalPiemonte : #atletica Tutto pronto ad #Ancona per la due giorni tricolore #indoor del fine settimana. Diciassette i titoli in p… - infoitsport : LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun in DIRETTA: Ponzio terzo nel peso! Sesta Larissa Iapichino. Che tempi di Bol… - infoitsport : Atletica, Copernicus Cup a Torun. C'è anche Larissa Iapichino: dalle 18 LIVE su Sky - infoitsport : LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun in DIRETTA: Ponzio terzo nel peso! Sesta Larissa Iapichino. Che tempi di Bol… -