"L'Italia è per l'esclusione della Russia da Swift". Zelensky al telefono con Draghi: offensiva finale contro Putin (Di sabato 26 febbraio 2022) Cominciato l'assedio russo a Kiev. Dopo 48 ore di invasione dell'Ucraina, la guerra si concentra sulla capitale, dove hanno fatto il loro ingresso decine di tank dell'esercito di Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha registrato un nuovo video nella notte: "In queste ore si deciderà il nostro futuro". L'obiettivo del Cremlino è arrivare alla destituzione dello stesso Zelensky, che finora ha rifiutato ogni offerta, proveniente sia dai russi sia dagli americani, e non intende arrendersi né lasciare la città. Ore 10.49: "Draghi sostiene l'uscita della Russia da Swift" "Questo è l'inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Stati, Ucraina e Italia. Mario Draghi in una conversazione telefonica ha sostenuto ...

