L’Italia del basket si tingerà la faccia con i colori della bandiera dell’Ucraina (Di sabato 26 febbraio 2022) Continuano le iniziative di solidarietà del mondo dello sport mondiale in favore dell’Ucraina, terra che in queste ore si sta difendendo con le unghie e con i denti dall’attacco della Russia di Vladimir Putin. Le piazze si gremiscono di manifestanti con le bandiere ucraine che inneggiano alla pace, mentre la Formula 1 ha deciso di cancellare il Gran Premio di Sochi a settembre. Il calcio europeo ha tolto a San Pietroburgo (città russa) la finale della Champions League di quest’anno, mentre la Serie A inizierà le partite cinque minuti più tardi. Le prese di posizioni maggiori sono giunte da Polonia e Svezia che hanno dichiarato che non accetteranno di scendere in campo con la Nazionale della Russia. Adesso, anche L’Italia di basket ha deciso di schierarsi. L’Italia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Continuano le iniziative di solidarietà del mondo dello sport mondiale in favore, terra che in queste ore si sta difendendo con le unghie e con i denti dall’attaccoRussia di Vladimir Putin. Le piazze si gremiscono di manifestanti con le bandiere ucraine che inneggiano alla pace, mentre la Formula 1 ha deciso di cancellare il Gran Premio di Sochi a settembre. Il calcio europeo ha tolto a San Pietroburgo (città russa) la finaleChampions League di quest’anno, mentre la Serie A inizierà le partite cinque minuti più tardi. Le prese di posizioni maggiori sono giunte da Polonia e Svezia che hanno dichiarato che non accetteranno di scendere in campo con la NazionaleRussia. Adesso, anchediha deciso di schierarsi....

Advertising

olgatokariuk : In collegamento per @RaiNews, ho detto che è vergnognoso che l'Italia e la Germania si oppongano alle sanzioni più… - welikeduel : 'Certe persone pensano che fare il diplomatico sia stare in vacanza, e invece no. Luca si svegliava presto, andava… - marcodimaio : Dedicato a chi ieri aveva usato le parole del presidente #Zelenskyy: si apre una nuova pagina della storia delle re… - eris_oje : RT @RizzoGiov: @dottorbarbieri Nessuno vuole essere additato come il colpevole del disastro ?? #Draghi invece orgogliosamente non si pone il… - DarioNava87 : RT @MinisteroDifesa: Nell’ambito del rafforzamento della postura di deterrenza dell’Alleanza, da lunedì verrà raddoppiato l’impegno di @Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia del L'Italia invia soldati in Romania dopo l'esplosione della guerra tra Russia Ucraina Corriere della Sera