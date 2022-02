L’Isola dei Famosi 2022: ecco chi sono i due nuovi naufraghi (Di sabato 26 febbraio 2022) Arrivano nuove indiscrezioni e conferme su chi saranno i naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022. In queste ore, il cast si sta piano piano delineando. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, finalmente arrivano anche in lizza le conferme per altri due partecipanti. ecco di chi si tratta. Leggi anche: Quando inizia L’Isola dei Famosi 2022 Chi sono i due nuovi naufraghi dè L’Isola dei Famosi 2022? Si tratterebbe ancora di “una trattativa in corso” ma il primo nome venuto fuori è Gianluca Tornese, ex pupo de La Pupa e il Secchione e volto di Uomini e Donne. Il giovane napoletano è anche un noto influencer. Poi, il secondo ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 26 febbraio 2022) Arrivano nuove indiscrezioni e conferme su chi saranno idella nuova edizione dedei. In queste ore, il cast si sta piano piano delineando. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, finalmente arrivano anche in lizza le conferme per altri due partecipanti.di chi si tratta. Leggi anche: Quando iniziadeiChii duedèdei? Si tratterebbe ancora di “una trattativa in corso” ma il primo nome venuto fuori è Gianluca Tornese, ex pupo de La Pupa e il Secchione e volto di Uomini e Donne. Il giovane napoletano è anche un noto influencer. Poi, il secondo ...

Advertising

repubblica : La resistenza impossibile dell'Isola dei Serpenti. L'Ucraina celebra i suoi 13 soldati eroi schiacciati dai russi [… - lnzpcr : RT @Terra2itter: In 48 ore l’Ucraina ha messo da parte 3 sceneggiature da film con il Ghost of Kyiv, i 13 dell’Isola dei Serpenti che muoio… - BenfraEva : RT @BeraBera_: Le comunicazioni tra esercito russo e soldati ucraini. Poco dopo l'isola dei serpenti è stata bombardata. #UkraineInvasion… - Csndeluca : “Nave da guerra russa, vai a farti fottere”: finisce così l’audio in cui 13 militari ucraini, uccisi dalle forze ar… - nona_onda : Keller cercò di ricreare in diverse opere l'atmosfera sospesa, onirica, ipnotica de 'L'isola dei morti' di Böcklin,… -