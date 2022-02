Linee telefoniche per i prigionieri russi, Kiev gioca la ‘carta’ delle mamme dei soldati (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si chiamerà ‘Torna vivo dall’Ucraina’ la linea telefonica dedicata che il ministero della Difesa di Kiev si prepara ad aprire nelle prossime ore: un collegamento diretto che permetterà ai familiari dei militari russi di avere informazioni sui loro cari, per capire se sono stati catturati, feriti o uccisi. E’ l’ultima mossa di una guerra psicologica combattuta fra i due paesi e che risponde con i fatti alle fake news di Mosca come quelle sulla presunta fuga del presidente Zelensky. A Kiev infatti sono consapevoli della estrema impopolarità dell’invasione nella popolazione russa, in particolare fra i familiari di soldati che – denunciano le ong di Mosca – spesso non sono professionisti ma semplici coscritti ai quali è stato nascosto l’obiettivo della propria missione. Se l’informazione dei media ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si chiamerà ‘Torna vivo dall’Ucraina’ la linea telefonica dedicata che il ministero della Difesa disi prepara ad aprire nelle prossime ore: un collegamento diretto che permetterà ai familiari dei militaridi avere informazioni sui loro cari, per capire se sono stati catturati, feriti o uccisi. E’ l’ultima mossa di una guerra psicologica combattuta fra i due paesi e che risponde con i fatti alle fake news di Mosca come quelle sulla presunta fuga del presidente Zelensky. Ainfatti sono consapevoli della estrema impopolarità dell’invasione nella popolazione russa, in particolare fra i familiari diche – denunciano le ong di Mosca – spesso non sono professionisti ma semplici coscritti ai quali è stato nascosto l’obiettivo della propria missione. Se l’informazione dei media ...

