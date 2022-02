L’indissolubile intreccio fra vita psichica e teatro nella scrittura di Hofmannsthal

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 febbraio 2022) La voce di Hugo vonsuona come una fiaba. Talvolta pare una ninna nanna, ma poi no, stride d’orrore ovattato, ritorna la fiaba, parla la magia, scalda la luce. Recentemente è stato pubblicato, finora inedito in Italia, Il soldato Schwendar, una silloge di quattro racconti (a cura di Claudia Ciardi, Via del Vento edizioni, 2021), in cui si ravvisano, oltre a dettagli autobiografici, quei particolari moti spirituali che animano la sintassi, dondolante fra angoscia e desiderio di pace, dell’intera opera dello scrittore, drammaturgo e librettista austriaco. Il sodalizio con Richard Strauss, con cui intrattiene un fitto epistolario (edito da Adelphi nel 1993), nonché le collaborazioni con Max Reinhardt evidenzianosua, fra...