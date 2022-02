Ligue 1: il Nizza in 10 strappa un punto a Strasburgo. LIVE il PSG rimonta col tridente Messi-Mbappé-Neymar è sotto (Di sabato 26 febbraio 2022) Prosegue la 26a giornata di Ligue 1, aperta ieri dal successo del Rennes sul Montpellier, con altri due incontri in programma in questo sabato.... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022) Prosegue la 26a giornata di1, aperta ieri dal successo del Rennes sul Montpellier, con altri due incontri in programma in questo sabato....

Advertising

GiaGianmarco : Se il big match della 26^ giornata di Ligue 1, Strasburgo - Nizza, è terminato 0-0 molto lo si deve a Walter Benite… - infoitsport : Ligue 1, il Nizza in dieci strappa un punto sul campo del Strasburgo - sportli26181512 : Strasburgo-Nizza: video, gol e highlights: Pareggio senza reti tra Strasburgo e Nizza. Finisce 0-0 il match valido… - CalcioPillole : Occasione sprecata per lo #Strasburgo contro il #Nizza, dominando il match, anche in superiorità numerica nella rip… - tcm24com : Ligue 1, Strasburgo-Nizza finisce a reti inviolate #ligue one francese -