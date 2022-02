Liga | Maiorca-Valencia LIVE 0-1 | nel pomeriggio il Real e stasera Atletico-Celta Vigo

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ieri sera il Levante ultimo ha vinto 3-0 con l'Elche per provare a risalire la classifica, oggi la 26a giornata dicontinuerà...

Advertising

sportli26181512 : Liga LIVE: alle 14 c'è Maiorca-Valencia, nel pomeriggio il Real e stasera Atletico-Celta Vigo: Ieri sera il Levante… - infobetting : Maiorca-Valencia (Liga, sabato H 14.00): formazioni, quote, pronostici. I - infoitsport : La Liga, William Jose su rigore regala la vittoria al Betis: contro il Maiorca è 2-1 - sportli26181512 : Betis Siviglia-Maiorca: video, gol e highlights: Finisce 2-1 la sfida tra Real Betis e Maiorca, venticinquesima gio… - CalcioPillole : La partiia de la #Liga tra Betis e Siviglia viene decisa nel finale da un rigore di William #Jose, che regala i tre… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Maiorca

Calciomercato.com

... oggi la 26a giornata dicontinuerà con altre quattro partite. La sfida che apre il sabato spagnolo è- Valencia alle 14 , una sfida tra due squadre in cerca di riscatto dopo tre ...... Discovery+ dalle ore 16.00) 13.45 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) - HS90 femminile a Hinzenbach (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+) 14.00 CALCIO (spagnola) -- ...Rayo Vallecano-Real Madrid, 26ª giornata di Liga: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis ...Il Betis è la sesta forza dell’ultima stagione di Liga. Gli ospiti si sono qualificati per la fase ... Nell’ultimo turno la squadra di Pellegrini ha battuto 2-1 il Maiorca in casa. Il tecnico del ...