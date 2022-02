Libri: “Giocare col fuoco”. A Venezia, nel 1943, viene indetto il campionato (Di sabato 26 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM – Per la rubrica “Libri” abbiamo raggiunto e intervistato Marco Ballestracci autore del libro “Giocare col fuoco”, storie dal campionato perduto del 1944, edito da Mattioli 1885. Nel dicembre del 1943, a Venezia, viene indetto il nuovo campionato di calcio. I principali sostenitori del torneo sono il Ministro della Cultura Popolare, Ferdinando Mezzasoma, e il nuovo Commissario Unico del Coni, Ettore Rossi. Il campionato inizia nel gennaio del 1944, perdendo partecipanti mano a mano che il fronte si sposta verso nord. I Vigili del fuoco di La Spezia arruolano gran parte dei giocatori dello Spezia Calcio e intraprendono la competizione. Le imprese ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 26 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM – Per la rubrica “” abbiamo raggiunto e intervistato Marco Ballestracci autore del libro “col”, storie dalperduto del 1944, edito da Mattioli 1885. Nel dicembre del, ail nuovodi calcio. I principali sostenitori del torneo sono il Ministro della Cultura Popolare, Ferdinando Mezzasoma, e il nuovo Commissario Unico del Coni, Ettore Rossi. Ilinizia nel gennaio del 1944, perdendo partecipanti mano a mano che il fronte si sposta verso nord. I Vigili deldi La Spezia arruolano gran parte dei giocatori dello Spezia Calcio e intraprendono la competizione. Le imprese ...

