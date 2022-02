LETTERA Il punto sono i soldi (Di sabato 26 febbraio 2022) Caro Beppe, leggo tante ottime considerazioni politiche giuridiche, umanitarie circa la crisi ucraina, ma non leggo quasi niente su quelli che quasi sempre sono i principali, se non gli unici motivi di tutte le guerre: i soldi. In senso lato, intendo il controllo di tante materie prime strategiche, possedendo ... Leggi su italians.corriere (Di sabato 26 febbraio 2022) Caro Beppe, leggo tante ottime considerazioni politiche giuridiche, umanitarie circa la crisi ucraina, ma non leggo quasi niente su quelli che quasi semprei principali, se non gli unici motivi di tutte le guerre: i. In senso lato, intendo il controllo di tante materie prime strategiche, possedendo ...

Siamo sempre stati in guerra con l'Estasia Però dovevi crederci, dovevi scrivere una lettera al distretto militare spiegando che in coscienza ... L'atlante poi mostrava la situazione dal punto di vista della superpotenza oceanica, con una ...

LETTERA Il punto sono i soldi | Italians Corriere della Sera

LETTERA Non avevamo capito | Italians Con quale logica Putin pensa di tenersi annessa una Nazione di 40 milioni di abitanti ostili? Per questo motivo ero cosi’ incredulo sulla reale volontà di Putin di fare guerra. Mi sembra un comportame ...

