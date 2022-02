Lega Serie A, Adl e Lotito stanno vincendo la battaglia: il franceschiniano Casini è favorito (Di sabato 26 febbraio 2022) De Laurentiis e Lotito rischiano seriamente di portare a casa una importante vittoria politica nella corsa alla presidenza della Lega Serie A. Anche perché le cosiddette big hanno puntato – male – sul candidato sbagliato: quel Bonomi che avrebbe voluto fare collezione di poltrone e a quella di Confindustria avrebbe affiancato quella – remunerata – della Lega Serie A. Ma i voti non c’erano e la guerra di Putin all’Ucraina gli ha offerto l’alibi – cui nessuno ha creduto ovviamente – di rinunciare per difendere gli interessi delle industrie italiane. Le stesse industrie che avrebbe smollato per il calcio. Sin dal primo momento De Laurentiis e Lotito si sono schierati contro la candidatura del presidente di Confindustria Bonomi che ha potuto contare solo sull’appoggio dei giornali. I voti ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) De Laurentiis erischiano seriamente di portare a casa una importante vittoria politica nella corsa alla presidenza dellaA. Anche perché le cosiddette big hanno puntato – male – sul candidato sbagliato: quel Bonomi che avrebbe voluto fare collezione di poltrone e a quella di Confindustria avrebbe affiancato quella – remunerata – dellaA. Ma i voti non c’erano e la guerra di Putin all’Ucraina gli ha offerto l’alibi – cui nessuno ha creduto ovviamente – di rinunciare per difendere gli interessi delle industrie italiane. Le stesse industrie che avrebbe smollato per il calcio. Sin dal primo momento De Laurentiis esi sono schierati contro la candidatura del presidente di Confindustria Bonomi che ha potuto contare solo sull’appoggio dei giornali. I voti ...

