Leeds United vs Tottenham Hotspur: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 26 febbraio 2022) Due squadre che cercano di riprendersi dalle demoralizzanti sconfitte infrasettimanali in Premier League si scontrano a Elland Road oggi sabato 26 febbraio, quando il Leeds United ospita il Tottenham Hotspur. Il Liverpool ha messo sei gol senza fine oltre i bianchi a metà settimana, mentre il lato di Antonio Conte non poteva sbloccare la porta contro il Burnley in una sconfitta 1-0. Il calcio di inizio di Leeds United vs Tottenham Hotspur è previsto alle 13:30 Anteprima della partita Leeds United vs Tottenham Hotspur a che punto sono le due squadre? Leeds United Non c’è da vergognarsi di arrivare secondi alla fortezza che è Anfield, ma il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 febbraio 2022) Due squadre che cercano di riprendersi dalle demoralizzanti sconfitte infrasettimanali in Premier League si scontrano a Elland Road oggi sabato 26 febbraio, quando ilospita il. Il Liverpool ha messo sei gol senza fine oltre i bianchi a metà settimana, mentre il lato di Antonio Conte non poteva sbloccare la porta contro il Burnley in una sconfitta 1-0. Il calcio di inizio divsè previsto alle 13:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadre?Non c’è da vergognarsi di arrivare secondi alla fortezza che è Anfield, ma il ...

