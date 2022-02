Leao come Schevchenko: gli unici a farlo nella storia del Milan! (Di sabato 26 febbraio 2022) Leao sta diventando sempre di più un elemento trascinante per questo Milan. Del suo talento già se ne parlava da diverso tempo, non è un mistero, ma ora il giovane portoghese è diventato anche un goleador. Già perché ora riesce a far gol praticamente (quasi) in ogni gara del Milan: con la rete di ieri rifilata ai friulani, ha segnato 3 gol nelle ultime 5 partite e 6 gol nelle ultime 10. Insomma un trascinatore assoluto. E, proprio con la rete di ieri, ha raggiunto uno storico record in comproprietà con un campionissimo dei rossoneri: Andrij Schevchenko. Leao raggiunge Schevchenko: c’è lo storico primato! Milan, Leao, Schevchenko Leao non finisce più di stupire: con 11 gol realizzati fino ad oggi, è forse la stagione più prolifica dell’esterno portoghese. ... Leggi su rompipallone (Di sabato 26 febbraio 2022)sta diventando sempre di più un elemento trascinante per questo Milan. Del suo talento già se ne parlava da diverso tempo, non è un mistero, ma ora il giovane portoghese è diventato anche un goleador. Già perché ora riesce a far gol praticamente (quasi) in ogni gara del Milan: con la rete di ieri rifilata ai friulani, ha segnato 3 gol nelle ultime 5 partite e 6 gol nelle ultime 10. Insomma un trascinatore assoluto. E, proprio con la rete di ieri, ha raggiunto uno storico record in comproprietà con un campionissimo dei rossoneri: Andrijraggiunge: c’è lo storico primato! Milan,non finisce più di stupire: con 11 gol realizzati fino ad oggi, è forse la stagione più prolifica dell’esterno portoghese. ...

