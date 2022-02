Lea | Anna Valle parla del finale | «Stravolta dal dolore»

(Di sabato 26 febbraio 2022), protagonista della fiction Lea Un nuovo giorno, hato del suo personaggio. In attesa di scoprire come finirà il primo capitolo della serie, l'interprete ha svelato che Lea è una donna «dal». Cosa dobbiamo aspettarci dall'ultima puntata? Lea:delLea Un nuovo giorno sta per arrivare a conclusione: la fiction saluterà i telespettatori martedì 1 marzo 2022. Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, l'attrice, che veste i panni della protagonista insieme a Giorgio Pasotti, hato deldi stagione, lasciando intendere un grande colpo di scena. Marco e Lea riusciranno a tornare ad essere marito e ...

Advertising

infoitinterno : “Lea – Un nuovo giorno”, Anna Valle: “C’è tanto dolore” - tuttopuntotv : “Lea – Un nuovo giorno”, Anna Valle: “C’è tanto dolore” #leaUnNuovoGiorno @RaiUno - MichiamoVi : RT @DanieleMignardi: Anna Valle, regina della fiction italiana, protagonista della serie di successo 'Lea - Un nuovo giorno', oggi su ?? @Gr… - DanieleMignardi : Anna Valle, regina della fiction italiana, protagonista della serie di successo 'Lea - Un nuovo giorno', oggi su ??… - mando_anna : Lea/ Cittadinanzattiva-Osservatorio malattie rare: basta attese, subito il decreto tariffe -

Ultime Notizie dalla rete : Lea Anna

D'addato Bisceglie, intervengonoDurante, docente Università degli Studi di Bari, Sabina ... accompagnata dalla giornalistaPuricella, in racconta come un incontro tra un uomo che non vede ...... venerdì, dalla filippina Maxine Esteban nella tappa della Coppa del Mondo assoluta di fioretto femminile, in programma in Messico a Guadalajara e da sabato dalle tedescheZoni, in Serbia ...Anticipazioni puntata del 1º marzo di Lea - Un nuovo giorno: Anna e Marco non riusciranno ad ottenere l’affidamento di Koljia, Arturo partirà in tour ...Dopo le anticipazioni che vi abbiamo dato sul finale di Lea – Un nuovo giorno, nell’ultima puntata del 1° marzo 2022, vediamo come ha commentato le ultime scene la protagonista. Il commento di Anna Va ...