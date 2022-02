Le sanzioni dell’Unione europea alla Russia coinvolgono direttamente Putin (e Lavrov) (Di sabato 26 febbraio 2022) Ci ha messo due giorni, ma alla fine è arrivata dall’Unione europea la “risposta immediata” – come l’aveva definita Ursula von der Leyen – all’invasione della Russia in Ucraina. Una “aggressione militare non provocata, e per questo ingiustificata” che per la presidente della Commissione europea è valsa, tra gli altri, un provvedimento diretto contro Vladimir Putin. Si tratta di un’iniziativa mai intrapresa prima e dal forte valore simbolico: il presidente russo – insieme al suo ministro degli esteri Sergej Lavrov – compare esplicitamente nell’elenco delle persone sanzionate all’interno del documento depositato in Gazzetta ufficiale. Un evento che renderà difficile ricucire i rapporti con il Cremlino dopo la fine della guerra, dovesse Putin essere ancora in carica. Le ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Ci ha messo due giorni, mafine è arrivata dall’Unionela “risposta immediata” – come l’aveva definita Ursula von der Leyen – all’invasione dellain Ucraina. Una “aggressione militare non provocata, e per questo ingiustificata” che per la presidente della Commissioneè valsa, tra gli altri, un provvedimento diretto contro Vladimir. Si tratta di un’iniziativa mai intrapresa prima e dal forte valore simbolico: il presidente russo – insieme al suo ministro degli esteri Sergej– compare esplicitamente nell’elenco delle persone sanzionate all’interno del documento depositato in Gazzetta ufficiale. Un evento che renderà difficile ricucire i rapporti con il Cremlino dopo la fine della guerra, dovesseessere ancora in carica. Le ...

