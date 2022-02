Le riprese della serie di Percy Jackson al via a giugno | ma è ancora mistero sul cast

Leggi su optimagazine

(Di sabato 26 febbraio 2022) C’è finalmente una data per l’inizio delledi. L’adattamento televisivosaga fantasy per ragazzi di Rick Riordan è una delle produzioni più attese di Disney+. Dopo l’insuccesso di critica e di pubblico per i primi due film con Logan Lerman (che i fan sperano di rivedere, stavolta, nelle vesti di Poseidone per latv),ci riprova in tv. Riordan ha fornito ulteriori aggiornamenti sulla lavorazione del nuovo adattamento, leggibili sul suo sito web personale: Dopo una cena meravigliosa con James Bobin, Dan e Chris Hennah, Becky e io siamo tornati in aereo a Boston. Arrivederci, per ora, Vancouver, ma torneremo presto. Dovremmo iniziare leil 1 ...