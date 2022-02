Le manifestazioni di sostegno all'Ucraina in Europa (Di sabato 26 febbraio 2022) Tanti gli europei scesi in piazza in questo sabato 26 febbraio per manifestare il loro sostegno all'Ucraina invasa dalla Russia. Gesto simbolico e magari impotente, ma un segno di vicinanza. In piazza ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) Tanti gli europei scesi in piazza in questo sabato 26 febbraio per manifestare il loroall'invasa dalla Russia. Gesto simbolico e magari impotente, ma un segno di vicinanza. In piazza ...

Advertising

pepjov : RT @KTonkova: Rep Ceca Le dichiarazioni pubbliche durante manifestazioni e social network che approvano l'attacco della Russia all'Ucraina… - GreenShinyCube : I bastardi di @direzioneprc che approfittano di manifestazioni in sostegno all’Ucraina per mettere le loro bandiere… - Giancky26 : Scusate, ma le manifestazioni a sostegno del popolo Canadese dove hanno luogo, non mi ricordo più ? - ParliamoDiNews : Le manifestazioni di sostegno all`Ucraina in Europa – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina ##CaosCentrodestra #… - GdB_it : A Brescia le manifestazioni a sostegno della pace in Ucraina -