“Le Malattie rare” | il convegno dell’Ordine dei Medici di Benevento

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Le: realtà in itinere” è stato il tema delsvoltosi questa mattina presso l’auditoriumdeidi. L’evento è stato organizzato dal Lions ClubArco Traiano, in collaborazione con l’Ordine deidie con il patrocinio di Uniamo-Federazione Italiana. Tema centrale del dibattito è stata l’applicazione della nuova legge 10 novembre 2021, n.75 “Disposizioni per la cura dellee per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani”. Si tratta della prima legge dedicata unicamente alle ...

... 26 febbraio 2022 ? Monumenti e luoghi simbolo illuminati per puntare i riflettori sulle. Su iniziativa della ASL di Bari, a partire da oggi, le amministrazioni comunali hanno ...Si parla diendocrine a partire da Napoli. Queste patologie colpiscono ventimila persone ogni anno, prevalentemente in età pediatrica, i pazienti sono raddoppiati nel giro di 5 anni. Il 70 per cento ...Molte associazioni presenti sul territorio siciliano insieme alle famiglie hanno sostenuto gli organizzatori: Cira Maniscalco (Presidente Cosmann comitato regionale per le malattie rare neurologiche e ...Si parla di malattie rare endocrine a partire da Napoli. Queste patologie colpiscono ventimila persone ogni anno, prevalentemente in età pediatrica, i pazienti sono raddoppiati nel ...