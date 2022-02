Le foto di oggi dall’Ucraina in guerra (Di domenica 27 febbraio 2022) Nei dintorni di Kiev si continua a combattere, la città è colpita ma non mancano momenti di normalità; intanto continua la fuga di migliaia di persone Leggi su ilpost (Di domenica 27 febbraio 2022) Nei dintorni di Kiev si continua a combattere, la città è colpita ma non mancano momenti di normalità; intanto continua la fuga di migliaia di persone

Advertising

AlexBazzaro : Complimenti ai veri liberali dì Forza Italia per essersi astenuti su un emendamento votato dai loro alleati (Lega e… - focomelica : @amoletisane l ho messo oggi per la prima volta, ora ti esco una foto in dm - larrysfeelingss : RT @eneatnps: Ogni cestino di Milano oggi presentava un bella foto #UkraineRussia - SaraMander70 : RT @eneatnps: Ogni cestino di Milano oggi presentava un bella foto #UkraineRussia - sunsetleena : RT @eneatnps: Ogni cestino di Milano oggi presentava un bella foto #UkraineRussia -