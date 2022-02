L' autolesionismo italiano sullo sviluppo energetico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : autolesionismo italiano

ilGiornale.it

Ieri il presidente Mario Draghi ha tenuto un discorso, in Parlamento, davvero convincente. In quelle che, non senza retorica, alcuni definiscono le ore più buie. Il premierha cercato, con freddezza, di far capire come illuminarle queste ore. Insomma, è intervenuto sulla questione fondamentale riguardante la nostra indipendenza energetica. Intanto, occorre ......6, stando a dati freschissimi e riferiti al quarto trimestre 2021 e un exportnon nell'... come mostra questo illuminante tweet dio intelligenza con il nemico del responsabile ...Ieri il presidente Mario Draghi ha tenuto un discorso, in Parlamento, davvero convincente. In quelle che, non senza retorica, alcuni definiscono le ore più buie.Dopo le ingerenze internazionali che in passato hanno frenato ogni tentativo di emancipazione e dopo anni di sterile dibattito pubblico a trazione moralistica, la pedissequa obbedienza al fronte anti- ...