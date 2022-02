Advertising

sportli26181512 : Lanzoni, la voce dei rossoneri: 'Ibra, le gaffe e quel tifoso vestito da Puffo...': Lanzoni, la voce del Milan: 'Ib… -

Ultime Notizie dalla rete : Lanzoni voce

La Gazzetta dello Sport

Moltissimi ne conoscono la, tanti anche il volto, un po' meno sanno il suo nome: Germano. Che in ordine cronologico è stato aspirante 'sdraista', animatore di villaggi, allievo delle ...' Cerchiamo di dare- spiega Roberto Lovattini dell'organizzazione - a un sentimento diffuso ... La scomparsa di Antonio: una grave perdita per il mondo arbitrale e per lo sport piacentino. ...Lunedì un altro doppio concerto: la voce di Cristina Zavalloni con i clarinetti ... anche il super talento del pianoforte Alessandro Lanzoni, Guido Zorn al contrabbasso e Paolo Corsi alla batteri ...Una buona ragione per proporlo alla guida del suo attuale quartetto che include alcuni dei più valorosi giovani talenti del jazz made in Italy, il trombettista Alessandro Presti, il pianista ...