L'Africa che respinge gli immigrati africani: il caso Zambia (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb – Lo Zambia è un paese pacifico con un reddito pro capite superiore alla media dei Paesi africani limitrofi e quindi non deve sorprendere il fatto che attira immigrati dalle nazioni vicine. La maggior parte di questi immigrati arriva dallo Zimbabwe, si stima che in Zambia ce ne siano 200mila, ma è possibile trovare anche immigrati provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo, dal Ruanda e dalla Tanzania. Così lo Zambia caccia gli immigrati dello Zimbabwe Come accade in Italia con alcuni immigrati che vendono merci contraffatte sui marciapiedi, anche nello Zambia molti immigrati dello Zimbabwe vendono merci per strada e soltanto nella capitale Lusaka se ne contano tremila che usano ...

