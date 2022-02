La Virtus Pozzuoli torna al successo: battuto il Forio nel derby (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPozzuoli (Na) – Finalmente torna a vincere la Virtus Bava Pozzuoli, che conquista il derby contro il Forio Basket dopo due tempi supplementari. Vittoria di squadra e di carattere, con la gara che termina 91-90: una sfida equilibrata e aperta fino all’ultimo secondo. È Forio a realizzare i primi due punti del derby, ma subito Pozzuoli risponde con due punti di Murabito. Al 3’ gli isolani si portano in vantaggio con una tripla di Grilli, la Virtus combatte e si riporta in parità al 9’ con un canestro di Gaye. È ancora Grilli a realizzare da tre e il primo quarto termina 14-17 per gli isolani. Nel secondo periodo, dopo i primi due minuti di sofferenza, Pozzuoli si riprende con ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – Finalmentea vincere laBava, che conquista ilcontro ilBasket dopo due tempi supplementari. Vittoria di squadra e di carattere, con la gara che termina 91-90: una sfida equilibrata e aperta fino all’ultimo secondo. Èa realizzare i primi due punti del, ma subitorisponde con due punti di Murabito. Al 3’ gli isolani si portano in vantaggio con una tripla di Grilli, lacombatte e si riporta in parità al 9’ con un canestro di Gaye. È ancora Grilli a realizzare da tre e il primo quarto termina 14-17 per gli isolani. Nel secondo periodo, dopo i primi due minuti di sofferenza,si riprende con ...

Advertising

anteprima24 : ** La Virtus Pozzuoli torna al successo: battuto il #Forio nel #Derby ** - Virtus_Pozzuoli : Virtus Pozzuoli, nel derby contro Forio vittoria sofferta ma conquistata con determinazione... - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Serie B Girone D, per la Virtus Bk Pozzuoli derby con il Forio Basket - Virtus_Pozzuoli : Derby importantissimo per la Virtus Pozzuoli: sabato anticipo casalingo con Forio... - antonellaa262 : Serie B di Basket: la Virtus Pozzuoli lotta per tutta la gara pur essendo decimata ma perde il derby con Sant’Antim… -