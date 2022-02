La storia delle maschere della tradizione bergamasca, famose in tutto il mondo (Di sabato 26 febbraio 2022) Bergamo. È tempo di Carnevale: arriva e porta allegria tra tradizioni, musica, colori e, soprattutto, le sue immancabili maschere. Tra le tante, alcune occupano un posto d’onore nella tradizione bergamasca: si tratta di Arlecchino, Brighella, Gioppino – con la moglie Margì – e Mezzettino. Le prime due devono le loro origini allo Zanni, personaggio tanto importante da dare persino nome alla Commedia dell’Arte durante i suoi primi anni. Lo Zanni, probabile diminutivo di Giovanni o Gianni, impersonava il servo contadino, figura rozza e istintiva, e usava la lingua quasi incomprensibile dei montanari bergamaschi che ne marcava la provenienza. Fu soprattutto a Venezia che gli zanni vennero portati in scena come una sorta di parodia dei tanti servi bergamaschi che popolavano la città lagunare. Da questo ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 febbraio 2022) Bergamo. È tempo di Carnevale: arriva e porta allegria tra tradizioni, musica, colori e, soprat, le sue immancabili. Tra le tante, alcune occupano un posto d’onore nella: si tratta di Arlecchino, Brighella, Gioppino – con la moglie Margì – e Mezzettino. Le prime due devono le loro origini allo Zanni, personaggio tanto importante da dare persino nome alla Commedia dell’Arte durante i suoi primi anni. Lo Zanni, probabile diminutivo di Giovanni o Gianni, impersonava il servo contadino, figura rozza e istintiva, e usava la lingua quasi incomprensibile dei montanari bergamaschi che ne marcava la provenienza. Fu soprata Venezia che gli zanni vennero portati in scena come una sorta di parodia dei tanti servi bergamaschi che popolavano la città lagunare. Da questo ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : The Choices Issue è il primo numero di una storia nuova, che vuole attraversare onlife (ovvero nelle sue espression… - marcodimaio : Dedicato a chi ieri aveva usato le parole del presidente #Zelenskyy: si apre una nuova pagina della storia delle re… - nove : Se ridere è una delle cose che vengono più naturali al mondo, far ridere è tutt’altra storia. #StandUp - Comici i… - Leonumber9 : RT @MT_Meli_: Da ciò che si legge sui social, in questi giorni, emerge con chiarezza come la maggior parte delle persone non abbia mai aper… - emibonafede20 : RT @marcodimaio: Dedicato a chi ieri aveva usato le parole del presidente #Zelenskyy: si apre una nuova pagina della storia delle relazioni… -