La Russia fuori dallo Swift? Uno scherzetto che costerebbe all’Italia (almeno) 33 miliardi (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb – Non è l’opzione “nucleare” ma poco ci manca. Resta solo da capire se l’arma colpirà più la Russia o l’Europa. E più nello specifico l’Italia. Fuor di metafora non stiamo parlando di missili balistici ma dello Swift, la piattaforma che interconnette i sistemi finanziari facendo correre, lungo i suoi protocolli, le transazioni a livello internazionale. Per farla ancora più semplice: una sorta di “app” (per quanto di magnitudo sensibilmente maggiore rispetto ai vari programmi che ognuno di noi ha sul proprio telefono) per i pagamenti e il trasferimento di denaro. Di Swift si è parlato diffusamente negli ultimi giorni, facendo seguito all’ipotesi che Mosca venga esclusa dal sistema. Circostanza che la isolerebbe dai canali finanziari globali, o almeno da quelli occidentali. Rendendo di fatto impossibile ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb – Non è l’opzione “nucleare” ma poco ci manca. Resta solo da capire se l’arma colpirà più lao l’Europa. E più nello specifico l’Italia. Fuor di metafora non stiamo parlando di missili balistici ma dello, la piattaforma che interconnette i sistemi finanziari facendo correre, lungo i suoi protocolli, le transazioni a livello internazionale. Per farla ancora più semplice: una sorta di “app” (per quanto di magnitudo sensibilmente maggiore rispetto ai vari programmi che ognuno di noi ha sul proprio telefono) per i pagamenti e il trasferimento di denaro. Disi è parlato diffusamente negli ultimi giorni, facendo seguito all’ipotesi che Mosca venga esclusa dal sistema. Circostanza che la isolerebbe dai canali finanziari globali, oda quelli occidentali. Rendendo di fatto impossibile ...

