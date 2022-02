La Russia chiama all’«offensiva a tutto campo», Kiev resiste: «Combatteremo fino alla liberazione» (Di sabato 26 febbraio 2022) La Russia vuole ampliare l’attacco in Ucraina. Un attacco a tutto campo. Il ministero della Difesa russo ha dato ordine alle forze in Ucraina di “espandere l’offensiva“. “Oggi, a tutte le unità è stato ordinato di espandere l’offensiva in tutte le direzioni, secondo i piani”, ha affermato il ministero della Difesa in una nota. Vladimir Putin ha chiamato anche i riservisti per l’invasione del Paese confinante. Intanto, la velocità dell’avanzata delle forze russe in Ucraina “è temporaneamente rallentata, probabilmente come risultato di acute difficoltà logistiche e della forte resistenza ucraina”: lo attesta un aggiornamento dell’intelligence britannica, diffuso via social dal Ministero della Difesa del Regno Unito. Le forze russe, secondo i servizi segreti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022) Lavuole ampliare l’attacco in Ucraina. Un attacco a. Il ministero della Difesa russo ha dato ordine alle forze in Ucraina di “espandere l’“. “Oggi, a tutte le unità è stato ordinato di espandere l’in tutte le direzioni, secondo i piani”, ha affermato il ministero della Difesa in una nota. Vladimir Putin hato anche i riservisti per l’invasione del Paese confinante. Intanto, la velocità dell’avanzata delle forze russe in Ucraina “è temporaneamente rallentata, probabilmente come risultato di acute difficoltà logistiche e della fortenza ucraina”: lo attesta un aggiornamento dell’intelligence britannica, diffuso via social dal Ministero della Difesa del Regno Unito. Le forze russe, secondo i servizi segreti ...

