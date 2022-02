La Polonia si rifiuta di giocare gli spareggi con la Russia. «Basta chiacchiere, è ora di agire» (Di sabato 26 febbraio 2022) La Polonia non ha alcuna intenzione di giocare la partita con la Russia, in programma il 24 marzo a Mosca, e valida ai sensi dell’accesso – tramite i playoff – ai Mondiali di calcio del Qatar. L’ha fatto sapere la federazione polacca tramite il presidente Cezary Kulesza, che ha scritto su Twitter che è «il tempo dei fatti, non delle chiacchiere» e che si tratta dell’«unica posizione giusta». Koniec ze s?owami, czas na czyny! W zwi?zku z eskalacj? agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrain?, reprezentacja Polski nie zamierza rozegra? bara?owego meczu z rep. Rosji. To jedyna s?uszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami i , aby przedstawi? FIFA wspólne stanowisko. — Cezary Kulesza (@Czarek Kulesza) February 26, 2022 La federazione polacca – continua Kulesza – è in contatto con la federazione svedese e quella ceca ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) Lanon ha alcuna intenzione dila partita con la, in programma il 24 marzo a Mosca, e valida ai sensi dell’accesso – tramite i playoff – ai Mondiali di calcio del Qatar. L’ha fatto sapere la federazione polacca tramite il presidente Cezary Kulesza, che ha scritto su Twitter che è «il tempo dei fatti, non delle» e che si tratta dell’«unica posizione giusta». Koniec ze s?owami, czas na czyny! W zwi?zku z eskalacj? agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrain?, reprezentacja Polski nie zamierza rozegra? bara?owego meczu z rep. Rosji. To jedyna s?uszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami i , aby przedstawi? FIFA wspólne stanowisko. — Cezary Kulesza (@Czarek Kulesza) February 26, 2022 La federazione polacca – continua Kulesza – è in contatto con la federazione svedese e quella ceca ...

Advertising

RaiSport : ?? La #Polonia rifiuta di giocare con la #Russia i playoff #Mondiali La partita è in programma il prossimo #24marzo… - nl_bw1897 : RT @PietroSalvatori: La Polonia rifiuta di giocare il playoff dei mondiali di calcio contro la Russia previsto per fine marzo La Fifa li t… - TGianpaolo : RT @PietroSalvatori: La Polonia rifiuta di giocare il playoff dei mondiali di calcio contro la Russia previsto per fine marzo La Fifa li t… - gianluigidellac : RT @PietroSalvatori: La Polonia rifiuta di giocare il playoff dei mondiali di calcio contro la Russia previsto per fine marzo La Fifa li t… - Bordnassela : RT @PietroSalvatori: La Polonia rifiuta di giocare il playoff dei mondiali di calcio contro la Russia previsto per fine marzo La Fifa li t… -