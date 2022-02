La Polonia rinuncia al play off con la Russia | Glik condivide la decisione

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNel corso di giorni di grande tensione caratterizzati dalla guerra in Ucraina è arrivata la dura presa di posizione della federazione calcistica polacca, che ha deciso di non scendere in campo contro laneioff di qualificazione a Qatar 2022 in programma il prossimo 24 marzo, una gara decisiva per l’accesso ai Mondiali. Anche il difensore del Benevento, Kamil, ha pubblicato sul suo profilo social il messaggio condiviso da calciatori e dirigenti della sua selezione corredando il tutto con le bandiere die Ucraina ‘unite’ dall’emoji che raffigura una stretta di mano: “Noi, giocatori della nazionale polacca, abbiamo deciso insieme alla Federazione che alla luce dell’aggressione dellaall’Ucraina non intendiamo giocate il match di ...