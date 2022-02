La Polonia rifiuta di giocare i playoff Mondiali con la Russia (Di sabato 26 febbraio 2022) La Polonia rifiuta di giocare la partita di playoff con la Russia per le qualificazioni ai Mondiali di calcio in Qatar. Lo annuncia la federazione polacca alla luce dell’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe russe. La partita è in programma il prossimo 24 marzo a Mosca. “Basta chiacchiere, è ora di agire”, ha scritto il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 26 febbraio 2022) Ladila partita dicon laper le qualificazioni aidi calcio in Qatar. Lo annuncia la federazione polacca alla luce dell’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe russe. La partita è in programma il prossimo 24 marzo a Mosca. “Basta chiacchiere, è ora di agire”, ha scritto il L'articolo

