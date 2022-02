La Polonia non scenderà in campo contro la Russia nel match di qualificazione ai Mondiali | l’annuncio

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 26 febbraio 2022) La decisione delladi attaccare l’Ucraina ha lasciato tutti senza parole. Dolore, tristezza e disperazione: sono questi i sentimenti che in questi giorni il mondo intero condivide. Tante le manifestazioni, tante le decisioni prese in segno di protesta, anche nel mondo dello sport. L’Uefa ha comunicato ieri che la finale di Champions League si giocherà in Francia e non più a San Pietroburgo come programmato e adesso anche le qualificazioni aisubiscono un’importante cambismento. Il presidente della Federcalcio polacca, che ieri aveva chiesto di cambiare la sede deltra, ha adesso annunciato che la Nazionale nons giocherà il prossimo 24 marzo. “Niente più parole, è tempo di agire! A causa dell’escalation dell’aggressione della Federazione Russa nei confronti ...