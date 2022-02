La Polonia non giocherà lo spareggio contro la Russia La guerra travolge anche i Mondiali di Qatar 2022 (Di sabato 26 febbraio 2022) Il boicottaggio del calcio contro la Russia prosegue imperterrito in Europa. La Federcalcio della Polonia ha fatto sapere che non intende disputare la partita contro la Russia per il playoff per i Mondiali di Qatar 2022. "Niente più parole, è tempo di agire!", ha twittato il presidente della Federcalcio polacca, Cezary Kulesza, "a causa dell'escalation dell'aggressione della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, la nazionale polacca non ha intenzione di giocare la partita di spareggio contro la Russia". "Questa è l'unica decisione giusta. Siamo in trattative con le federazioni svedese e ceca per presentare una posizione comune alla Fifa", ha spiegato Kulesza. Svezia e Repubblica Ceca saranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Il boicottaggio del calciolaprosegue imperterrito in Europa. La Federcalcio dellaha fatto sapere che non intende disputare la partitalaper il playoff per idi. "Niente più parole, è tempo di agire!", ha twittato il presidente della Federcalcio polacca, Cezary Kulesza, "a causa dell'escalation dell'aggressione della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, la nazionale polacca non ha intenzione di giocare la partita dila". "Questa è l'unica decisione giusta. Siamo in trattative con le federazioni svedese e ceca per presentare una posizione comune alla Fifa", ha spiegato Kulesza. Svezia e Repubblica Ceca saranno ...

