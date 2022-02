(Di sabato 26 febbraio 2022) Ladiche pure vanta opere eccelse ha deciso di avventurarsi su sentieri mainstream. E per essere al passo con le tendenzeha pensato di proporre al suo interno dei percorsi ad hoc per dimostrare che dai tempi dei tempi i sessi non erano due, ma si sono sempre mescolati, almeno nella foggia degli abiti. Abiti giudicati rigorosamente unisex in base a categorie tutte moderne. Bizzarro. Alladil’omaggio alL’ufficio Comunicazione è pronta a “mettere in calendario” una fashion week decisamente alternativa: uomini vestiti da donne ci sono sempre stati, non esistono abiti maschili e abiti femminili, tutto è un indistinto che ladivuole ...

Advertising

SecolodItalia1 : La Pinacoteca di Brera si inchina al gender fluid: i suoi capolavori a servizio del politicamente corretto… - DodyTheFirst : RT @archaeologyart: Il bacio (1859) by Francesco Hayez - Pinacoteca di Brera, Milan. - maggievale : RT @Annalisa3073: La Vergine Maria (dettaglio da: 'Sposalizio della Vergine') Pinacoteca di Brera - Milano Raffaello Sanzio - ValyTanit : RT @archaeologyart: Il bacio (1859) by Francesco Hayez - Pinacoteca di Brera, Milan. -

Ultime Notizie dalla rete : Pinacoteca Brera

Arte Magazine

Una nuova sensualità per i 38 look di Giada , che ritorna ancora una volta all'amatadi. E Diesel mette in scena la seconda collezione by Glenn Martens , incentrata sulla nuova vita ...Il Cristo morto di Andrea Mantegna è una delle opere più sconvolgenti e rivoluzionarie della storia dell'arte. Un dipinto intriso di grande umanità. Storia, datazione, vicende, influenze. Il 2 ottobre ...La Pinacoteca di Brera lancia un messaggio di sostegno in favore dei bambini dell’Ucraina e raccoglie la voce degli istituti culturali per dire no alla guerra.Nel quadro delle celebrazioni per il centenario di Strehler e nell’ambito del ciclo di incontri “Strehler” città aperta, il Piccolo Teatro di Milano e la Pinacoteca di Brera organizzano, lunedì 28 feb ...