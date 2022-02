La moglie di Christian De Sica compie gli anni, lui le dedica tutto il suo amore (Di sabato 26 febbraio 2022) A Christian De Sica non serve dire molto, basta pubblicare le foto del compleanno di sua moglie. Sono foto rare ma per il compleanno di sua moglie Silvia Verdone l’attore ha fatto uno strappo e ha mostrato un pezzo meraviglioso della sua vita privata. Sul suo profilo social ha pubblicato la foto di Silvia prima che spegnesse le candeline su una deliziosa torta, una crostata con crema e frutta. Poi la foto del bacio, i dolci auguri a lei che da sempre è la donna della sua vita. Con grande galanteria De Sica non mostra il numero delle candeline rosse ma Silvia Verdone porta benissimo la sua età, oggi compie 64 anni. Tra i primi a farle gli auguri anche Mara Venier che conosce benissimo lei, l’attore e la loro casa. Silvia Verdone, la moglie di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 26 febbraio 2022) ADenon serve dire molto, basta pubblicare le foto del compleanno di sua. Sono foto rare ma per il compleanno di suaSilvia Verdone l’attore ha fatto uno strappo e ha mostrato un pezzo meraviglioso della sua vita privata. Sul suo profilo social ha pubblicato la foto di Silvia prima che spegnesse le candeline su una deliziosa torta, una crostata con crema e frutta. Poi la foto del bacio, i dolci auguri a lei che da sempre è la donna della sua vita. Con grande galanteria Denon mostra il numero delle candeline rosse ma Silvia Verdone porta benissimo la sua età, oggi64. Tra i primi a farle gli auguri anche Mara Venier che conosce benissimo lei, l’attore e la loro casa. Silvia Verdone, ladi ...

