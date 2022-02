La moda non ha segreti per questa influencer imprenditrice cofondatrice del sito online "Moda Operandi". Lo dimostra anche con il look sfoggiato alle sfilate di New York (Di sabato 26 febbraio 2022) Tocco di classe 2022 di Giusi Ferré guarda le foto LAUREN SANTO DOMINGO Socialite, influencer, ma soprattutto imprenditrice, non c’è sfilata che non la veda in prima fila. Dal suo sito Moda Operandi dispensa sogni da passerella per chi ha la voglia – e le possibilità – di acquistare abiti da sfilata in tempo reale. Ma nulla nasce per caso: assistente prima ed editor poi, il mondo della Moda non ha segreti per lei che, cresciuta tra Parigi e New York, ha ... Leggi su iodonna (Di sabato 26 febbraio 2022) Tocco di classe 2022 di Giusi Ferré guarda le foto LAUREN SANTO DOMINGO Socialite,, ma soprattutto, non c’è sfilata che non la veda in prima fila. Dal suodispensa sogni da passerella per chi ha la voglia – e le possibilità – di acquistare abiti da sfilata in tempo reale. Ma nulla nasce per caso: assistente prima ed editor poi, il mondo dellanon haper lei che, cresciuta tra Parigi e New, ha ...

