La Madonna appare in Ucraina e indica il rimedio al male della guerra (Di sabato 26 febbraio 2022) In queste ore drammatiche emergono le profezie che la Madonna ha consegnato ad alcuni veggenti, e una in particolare si riferisce proprio all’Ucraina. In queste, Maria dà un messaggio molto preciso. La profezia infatti è sempre condizionata dalla nostra risposta. Allora è necessario chiedersi che cosa la Madonna ha indicato come rimedio. Ha fatto sobbalzare L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 26 febbraio 2022) In queste ore drammatiche emergono le profezie che laha consegnato ad alcuni veggenti, e una in particolare si riferisce proprio all’. In queste, Maria dà un messaggio molto preciso. La profezia infatti è sempre condizionata dalla nostra risposta. Allora è necessario chiedersi che cosa lahato come. Ha fatto sobbalzare L'articolo proviene da La Luce di Maria.

