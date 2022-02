La lunga marcia degli ucraini lontano dalle bombe

(Di sabato 26 febbraio 2022) Sono già quasi 200 mila le persone che sono fuggite dall’Ucraina. Le stime più ottimistiche sono state superate ad appena 36 ore dall’inizio dei combattimenti e l’Europa guarda con preoccupazione alla soglia psicologica del milione di profughi. Ma la cifra finale potrebbe davvero avvicinarsi ai 5 milioni, un numero che molte organizzazioni non governative avevano ipotizzato alla vigilia dei combattimenti. I valichi con la Polonia, l’Ungheria, la Romania e la Moldavia sono stati presi d’assalto da migliaia e migliaia di persone nel giro di poche ore. Oltre 115 mila profughi hanno attraversato la frontiera polacca, ha detto il viceministro dell’Interno di Varsavia, Pawel Szefernaker. La coscrizione decisaautorità ucraine di ogni maschio adulto in grado di usare le armi contro l’invasore russo ha fatto sì che siano soprattutto donne, anziani e bambini a ...

Quasi 200 mila persone hanno già varcato le frontiere verso Polonia, Ungheria, Romania. E nella piccola e fragile Moldavia, oltre al flusso di migranti, si teme per le truppe russe della Transnistria ......possono incidere nello sviluppo della situazione? 'Non saranno certo un deterrente per ladi ... Sarà una partita molto'. Una partita nella quale però c'è un solo giocatore in campo: Putin ...Quasi 200 mila persone hanno già varcato le frontiere verso Polonia, Ungheria, Romania. E nella piccola e fragile Moldavia, oltre al flusso di migranti, si teme per le truppe russe della Transnistria ...L'intervista di affaritaliani.it alla direttrice dell’Istituto Affari Internazionali (IAI) delinea il ritorno ai tempi della Guerra Fredda ...