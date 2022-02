La guerra vista dalla Polonia

(Di sabato 26 febbraio 2022) Kiev, Lutsk, Odessa, Cherson, Mariupol, Kramatorsk, Dnipro. L’elenco continua. Sono solo alcune delle città che, in queste ore, tremano al buio sotto i bombardamenti russi. Dove le case crollano e i civili sono costretti a cercare rifugio nelle metropolitane, a combattere per le strade muniti di fucili e molotov. Mentre Vladimir Putin esorta l’esercito ucraino a prendere il potere a Kiev e a disarcionare Zelensky, nella notte più dura, quella di ieri 25 febbraio, il Presidente ucraino induce il popolo alla resistenza attiva e operante. Sembra che la storia abbia confezionato una profezia per l’Ucraina: ad attenderla al varco può esserci l’agognata indipendenza o la completa annessione al Cremlino. Non ci sono mezze misure. Nessuna sfumatura. Il conflitto appare così netto da ammettere solo controffensive e scelte radicali, estreme. Questo, Mateusz Morawiecki lo sa. Infatti, in una ...

Terzo giorno di guerra «Stamattina abbiamo lasciato il rifugio dove abbiamo ... All'inizio del bosco, nascosto dai rami abbiamo visto un carro armato russo ma, prima che potessimo torna- re indietro, ...