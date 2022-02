La guerra di Putin non azzera la politica (Di domenica 27 febbraio 2022) Chi ha seguito il corso delle guerre che negli ultimi dieci anni si sono combattute in Siria, lungo la sanguinosa parabola che dalla militarizzazione dello scontro politico ha visto arrivare il Califfato, l’intervento russo e le invasioni turche, non si stupisce di vedere Putin agire in Ucraina ben oltre quanto potrebbe suggerire lo stretto calcolo razionale di costi e benefici. Il leader russo ha costruito a lungo questo momento, perlomeno dal giorno in cui, diventato premier grazie a oscuri episodi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 27 febbraio 2022) Chi ha seguito il corso delle guerre che negli ultimi dieci anni si sono combattute in Siria, lungo la sanguinosa parabola che dalla militarizzazione dello scontro politico ha visto arrivare il Califfato, l’intervento russo e le invasioni turche, non si stupisce di vedereagire in Ucraina ben oltre quanto potrebbe suggerire lo stretto calcolo razionale di costi e benefici. Il leader russo ha costruito a lungo questo momento, perlomeno dal giorno in cui, diventato premier grazie a oscuri episodi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

RaiNews : Il sito internet del Cremlino non è raggiungibile. Canali tv russi - hackerati - trasmettono canzoni ucraine… - EnricoLetta : Alla Camera ho posto la necessità di non limitarsi a sostegno politico ed economico all’Ucraina aggredita dalla gue… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - Maurizio101112 : RT @claudiocerasa: Quelli che Putin attacca l’Ucraina ma la colpa ovviamente non è del nazionalismo mascherato da Grande Guerra Patriottica… - francofda52 : RT @AleMilia20: I politici dovrebbero smetterla di utilizzare la guerra in #Ucraina per fare dichiarazioni egocentrice e egoriferite. Sopra… -