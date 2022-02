La guerra colpisce il grano: aumentano i prezzi di pane e pasta. L’Italia importa fino al 60% del fabbisogno (Di sabato 26 febbraio 2022) L'Ucraina, osserva la Coldiretti, si colloca al terzo posto come esportatore di grano a livello mondiale, la Russia al primo, e garantiscono insieme circa un terzo del commercio mondiale Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 26 febbraio 2022) L'Ucraina, osserva la Coldiretti, si colloca al terzo posto come esportatore dia livello mondiale, la Russia al primo, e garantiscono insieme circa un terzo del commercio mondiale

