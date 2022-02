La fuga da Kiev dell'israeliano Solomon: 30 ore per mettersi in salvo (Di sabato 26 febbraio 2022) Quattrocentocinquanta chilometri e più di un giorno per salvarsi dalla guerra. È l'Odissea del centrocampista israeliano dello Shakhtar Donetsk Manor Solomon, che ora probabilmente tirerà un sospiro ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) Quattrocentocinquanta chilometri e più di un giorno per salvarsi dalla guerra. È l'Odissea del centrocampistao Shakhtar Donetsk Manor, che ora probabilmente tirerà un sospiro ...

