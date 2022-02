La Federazione Norvegese di Sci ha comunicato di non voler atleti russi alle proprie gare (Di sabato 26 febbraio 2022) “Lo ski board della Federazione Norvegese di Sci ha deciso oggi che non vogliamo che la russia, o gli atleti russi, partecipino alle prossime gare di Coppa del Mondo e ai Campionati del Mondo in Norvegia, per come è ora la situazione”. Con questa dichiarazione, riportata da fondoitalia.it, il presidente dello sci Erik Røste ha fatto chiarezza – senza mandarle a dire – sugli sviluppi partecipativi degli atleti russi, in seguito allo scoppio della situazione bellica fra russia e Ucraina. “Il consiglio della Norwegian Ski Association – si precisa – ha discusso oggi della situazione relativa all’invasione russa dell’Ucraina e di come ciò influisca sulle imminenti gare di Coppa del Mondo e sul Campionato ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) “Lo ski board delladi Sci ha deciso oggi che non vogliamo che laa, o gli, partecipinoprossimedi Coppa del Mondo e ai Campionati del Mondo in Norvegia, per come è ora la situazione”. Con questa dichiarazione, riportata da fondoitalia.it, il presidente dello sci Erik Røste ha fatto chiarezza – senza mandarle a dire – sugli sviluppi partecipativi degli, in seguito allo scoppio della situazione bellica fraa e Ucraina. “Il consiglio della Norwegian Ski Association – si precisa – ha discusso oggi della situazione relativa all’invasione russa dell’Ucraina e di come ciò influisca sulle imminentidi Coppa del Mondo e sul Campionato ...

