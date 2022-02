La famiglia tradizionale come scena di crimini, misfatti e opportunismo (Di sabato 26 febbraio 2022) La famiglia-inferno di Britney Spears è solo il caso più eclatante di che cosa accade quando la famiglia si trasforma in un incubo. Quest’anno, in Italia, due ragazzine sono state picchiate a sangue dai familiari perché non volevano indossare il burqa o perché si rifiutavano di dire sì a un matrimonio combinato. A raccontarlo, due casi-limite registrati solo nel 2022: “Picchiata a 14 anni dalla famiglia perché rifiuta il matrimonio combinato in Bangladesh” datato il 29 gennaio. “Torino, ragazza rom di 14 anni denuncia la famiglia: Mi picchiano se non rubo“, il primo febbraio. Sana Cheema, 25 anni, uccisa dai familiari nel 2018 Nelle case delle ordinarie e tradizionali famiglie italiane capita, più spesso di quanto crediamo, che mamma e papà – in nome di aspettative di vita, opportunismo, convenienza, ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 26 febbraio 2022) La-inferno di Britney Spears è solo il caso più eclatante di che cosa accade quando lasi trasforma in un incubo. Quest’anno, in Italia, due ragazzine sono state picchiate a sangue dai familiari perché non volevano indossare il burqa o perché si rifiutavano di dire sì a un matrimonio combinato. A raccontarlo, due casi-limite registrati solo nel 2022: “Picchiata a 14 anni dallaperché rifiuta il matrimonio combinato in Bangladesh” datato il 29 gennaio. “Torino, ragazza rom di 14 anni denuncia la: Mi picchiano se non rubo“, il primo febbraio. Sana Cheema, 25 anni, uccisa dai familiari nel 2018 Nelle case delle ordinarie e tradizionali famiglie italiane capita, più spesso di quanto crediamo, che mamma e papà – in nome di aspettative di vita,, convenienza, ...

